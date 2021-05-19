Премьер-министр Азербайджана встретится с главой правительства РФ
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретится с главой правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.
Встреча состоится 20 мая.
Напомним, что 19 мая Али Асадов отправится с официальным визитом в Россию.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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