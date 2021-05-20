В Армении усиливаются нетерпимость и ксенофобия - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Армении наблюдается серьезное усиление ксенофобии и связанной с ней нетерпимости.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.

"К сожалению, в Армении серьезно усиливаются ксенофобия и связанная с ней нетерпимость. Особую обеспокоенность вызывает то, что эта тенденция направлена не только против Азербайджана, но и любого народа или группы, имеющей свое мнение, отличное от взглядов армянской стороны", - сказала Абдуллаева.

Она отметила, что в Армении боготворят пособников нацистов и героизируют международных террористов.

По ее словам, недавно был совершен ничем не объяснимый акт вандализма против памятника Махатмы Ганди - всемирно известного сторонника мира.

"Такие проявления экстремизма опасны и должны быть незамедлительно устранены. Необходимо побудить Армению отказаться от таких опасных идей, как "национальное превосходство" и "территориальное расширение". Армения должна наконец начать соблюдать международное право и использовать его основные принципы в качестве основы для нормализации отношений с соседними государствами. Только после этого Армения сможет пользоваться преимуществами добрососедских отношений и регионального сотрудничества. Азербайджан, со своей стороны, сохраняет приверженность миру, безопасности, региональному развитию и сотрудничеству на основе суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ", - сказала Абдуллаева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)