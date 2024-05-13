В Шуше представлено шоу мастеров на ударных инструментах в рамках Международного фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В Шуше в рамках VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана с 11 по 13 мая, представлено очередное красочное представление на Джыдыр-дюзю, сообщает корреспондент Trend.

Свое мастерство показали группа Abbos (Узбекистан), Aboubacar Sylla (Гвинея) и ритм-группа Natiq под управлением народного артиста Азербайджана Натига Ширинова. Особенно яркими получились совместные представления артистов, шоу мастеров на ударных инструментах, встреченные овациями зрителей, которые в заключении танцевали и собравшись вместе пошли под азербайджанский танец «Яллы».

Руководитель группы Abbos Аббос Косимов: «В третий раз приезжаю в братский Азербайджан, ранее с коллективом выступали на фестивалях в Баку и Шеки, но Шуша особенно прекрасна. Здесь прекрасная аура и творческая среда. Мы были во многих странах мира, но выступать в Азербайджане особое удовольствие. Здесь все дорого и близко нашему сердцу и душе».

Мастер на африканских ударных Абубакр Силла: «Впервые приезжаю в Азербайджан и столько впечатлений, получил огромное удовольствие! Воочию убедился насколько этот фестиваль важен для вашего народа, узнал многое о Карабахе и Шуше. И еще увидел какой интерес к национальному фольклору и ударным инструментам. Я получил необычайный заряд энергии от группы Натига Ширинова и зрителей. Визит в Шушу навсегда останется в моей памяти».

Народный артист, руководитель ритм группы «Натиг» Натиг Ширинов: «Я был на первом, после освобождения от оккупантов города Шуша, фестивале «Харыбюлюбюль» и нынешнее событие имеет особое значение. Радость переполняет наши сердца, люди возвращаются в родные дома в Карабахе, хозяева этой земли возрождают разрушенное за годы оккупации агрессорами. В фестивале принимают участие многие зарубежные гости, музыканты и солисты, которые воочию лицезреют наш прекрасный край, и моя мечта провести здесь фестиваль известных мастеров на ударных инструментах. Пусть праздники всегда украшают нашу славную Родину и ритмы города Шуша слышат во всем мире».

Член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова: «Фестиваль является знаковым событием для нашего искусства, позволяя не только показывать во всей красе наши музыкальные традиции и международные образцы, но и способствует пропаганде национальных ценностей. Азербайджанский национальный костюм создавался в результате длительных процессов развития материальной и духовной культуры нашего народа, отражая этнографические, исторические, художественные особенности. Очень красиво смотрятся выступления в азербайджанской национальной одежде, придавая концертным программам особое очарование».

Фестиваль на протяжении трех дней проходит в Шуше и Лачине. Город Шуша объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ноябре прошлого года подписал распоряжение о мероприятиях в связи с этим. Фестиваль "Харыбюльбюль" проходит с участием известных мастеров искусств и молодых талантов, музыкантов и вокалистов, исполнителей мугама, классической и народной музыки, хореографических коллективов. Среди участников исполнители и творческие коллективы из стран-членов ИСЕСКО, наряду с Азербайджаном представлены Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Гвинея, Марокко, Узбекистан, Турция.

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка - символа города Шуша, проводится с 1989 года. Фестиваль был проведен в мае того же года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского, продолжился в Шуше и завершился концертом в Агдаме. С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" приобрел международный статус. В период карабахского конфликта основные концерты фестиваля проводились в Агдаме. Некоторые концерты фестиваля прошли также в Барде и Агджабеди. После освобождения азербайджанских земель от оккупации в ходе 44-дневной войны, завершившейся исторической победой страны, фестиваль вновь вернулся в Шушу, а в этом году расширился и охватил также Лачин.