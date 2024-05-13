Второй день музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 12 мая продолжился VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

Как сообщает Trend, cегодняшний день начался с концерта группы Almazyood из Объединенных Арабских Эмиратов и Tizwit из Марокко перед Домом Хуршидбану Натаван.

Отметим, что страны, представленные деятелями культуры и искусства, выступающими на фестивале в этом году, были выбраны не случайно. Исполнители и творческие коллективы – представители стран-членов ИСЕСКО. Так, город Шуша объявлен «культурной столицей исламского мира» на 2024 год.

12 мая в рамках VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" открылась выставка под названием "Гарабагнаме". На выставке в Творческом центре были представлены работы 23 художников, отражающие историю, богатую культуру и быт Карабаха, особенно историю и архитектуру города Шуша.

Завершилась программа в Шуше музыкальным праздником на Джыдюр Дюзю - концертами Абубакара Силлы (Гвинея), Аббаса Косимова (Узбекистан) и ритм-группы Natiq (Азербайджан).

Фестиваль завершится завтра концертной программой в Лачине.