Теперь у Азербайджана и Турции есть единая медиаплатформа - Ахмед Исмаилов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках развития утвержденного 18 февраля 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым меморандума о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджаном и Турцией", в Баку 24 мая состоялась презентация первого цифрового проекта "Тюркский мир" (TURKIC.World), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и турецкой Albayrak Media Group.

Как передает Trend, на мероприятии выступил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

Выступая на мероприятии, Исмаилов отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны ни одна страна не оказала Азербайджану такую поддержку, какую оказала Турция. Представители СМИ, журналисты из братской страны, готовя репортажи из зоны боевых действий, доводили до всего мира наш голос истины.

"Эта солидарность еще больше вдохновила нас, придала нам дополнительные силы. Наша цель - более глубокое и всестороннее развитие наших отношений в области СМИ, как и в военной, политической, экономической, культурной, образовательной и торговой сферах. Главное заключается в том, что мы будем предпринимать все шаги вместе. Азербайджан и Турция занимают единую позицию по всем вопросам. Сегодня в мире нет стран, таких же близких друг к другу, как мы. Потому что у нас общая история, общие корни", - подчеркнул Исмаилов.

Исполнительный директор напомнил, что согласно решениям руководителей наших стран, в сентябре прошлого года делегация во главе с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым посетила Стамбул для совместной разработки медиа платформы со СМИ братской страны: "В рамках визита было принято решение о создании этой платформы между двумя странами. Спустя всего лишь несколько месяцев был утвержден законопроект о принятии меморандума по стратегическому сотрудничеству в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией. Тем самым было подтверждено создание общей медиа платформы между двумя странами. Теперь у Азербайджана и Турции есть единая медиаплатформа, которая крайне важна для наших стран. Основная деятельность в этом направлении - это правильное информирование мировой общественности в международных медиа и социальных сетях".

Исмаилов добавил, что эта платформа позволит донести миру правду об Азербайджане через турецкие медиа, и точно так же доносить до постсоветских стран информацию турецких СМИ посредством азербайджанских медиа.

"Благодаря совместной работе наших медиа мы с единого фронта будем отвечать на кампании, которые проводятся для дискредитации наших стран. Мы также должны вместе работать в сфере пропаганды общих культурных ценностей тюркоязычных государств. Сегодня перекраивается энергетическая и транспортная карта Евразии. Благодаря нашему союзу будут реализованы грандиозные проекты. Верим, что это станет импульсом для большего укрепления согласованных позиций", - заключил он.