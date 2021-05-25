Минобороны Азербайджана проводит учебные курсы для ознакомления с поступившей на вооружение новой инженерной техникой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в одной из воинских частей Инженерных войск министерства обороны Азербайджана, дислоцированной в поселке Сангачал Гарадагского района Баку, организованы учебные курсы, сообщает во вторник Trend.

Курсы проводятся для ознакомления с принятой на вооружение новой инженерной техникой.

В рамках учебных курсов, в частности, демонстрируются технические особенности и возможности техники по разминированию.

По итогам курсов будет проведена сертификация их участников.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)