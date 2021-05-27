Обнародована повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана
БАКУ / Trend/ - Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, которое будет проведено 31 мая, сообщает в четверг Trend.
На повестке заседания шесть вопросов:
1. Законопроект «О городе Шуше – культурной столице Азербайджана» (третье чтение);
2. Законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии» (третье чтение);
3. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственной службе» (третье чтение);
4. Законопроект «Об исполнении Государственного бюджета Азербайджана на 2020 год» (второе чтение);
5. Законопроект о внесении изменений в закон «О кредитных союзах» (второе чтение);
6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)