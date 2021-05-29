Президент Ильхам Алиев побывал в мечети Гияслы в Агдаме (ФОТО) (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована 28 мая в 13:27)
БАКУ /Trend/ - 28 мая в рамках поездки в Агдам Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил мечеть Гияслы.
Как сообщает Trend, исполнительный директор проекта "Белый город" Руслан Садыгов проинформировал главу государства о мечети.
Было сообщено, что армяне держали здесь скот, а когда уходили – подожгли, чем нанесли большой урон. Это первые документы, переданные реставратором.
Президент Ильхам Алиев: Есть прежние виды этого здания? В книгах, на картинах.
Руслан Садыгов: Реставратором представлены в таком виде.
Президент Ильхам Алиев: Здесь было два минарета?
Руслан Садыгов: Да.
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Отметим, что эта мечеть также является одним из религиозно-исторических памятников, подвергшихся армянскому вандализму в Карабахе. Этот религиозный памятник в селе Гияслы Агдамского района относится к XVIII веку. Мечеть Гияслы в 2001 году прошла государственную регистрацию как памятник местного значения.