Президент Ильхам Алиев побывал в мечети Гияслы в Агдаме (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 28 мая в 13:27)

БАКУ /Trend/ - 28 мая в рамках поездки в Агдам Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил мечеть Гияслы.

Как сообщает Trend, исполнительный директор проекта "Белый город" Руслан Садыгов проинформировал главу государства о мечети.

Было сообщено, что армяне держали здесь скот, а когда уходили – подожгли, чем нанесли большой урон. Это первые документы, переданные реставратором.

Президент Ильхам Алиев: Есть прежние виды этого здания? В книгах, на картинах.

Руслан Садыгов: Реставратором представлены в таком виде.

Президент Ильхам Алиев: Здесь было два минарета?

Руслан Садыгов: Да.

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Отметим, что эта мечеть также является одним из религиозно-исторических памятников, подвергшихся армянскому вандализму в Карабахе. Этот религиозный памятник в селе Гияслы Агдамского района относится к XVIII веку. Мечеть Гияслы в 2001 году прошла государственную регистрацию как памятник местного значения.