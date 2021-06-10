Россия рассчитывает на ускорение процесса разминирования в Карабахе (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Россия рассчитывает, что процесс разминирования в Карабахе ускорят. Как сообщает Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
По ее словам, РФ рассчитывает, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновит работу в ближайшее время.
«Проблема разминирования территорий является одним из наиболее опасных и трудно устранимых последствий любого вооруженного конфликта, и Россия вносит существенный, значимый вклад в процесс постконфликтного разминирования в Карабахе и прилегающих к нему районах. С 23 ноября 2020 года усилиями российского миротворческого контингента было обнаружено около 26 тысяч взрывоопасных предметов и очищено более двух тысяч гектаров, проверено практически две тысячи зданий и 650 километров дорог.
Мы призываем к налаживанию взаимодействия по вопросам разминирования, включая обмен информацией о минных полях. И мы рассчитываем, что этот процесс будет ускорен», - сказала она.