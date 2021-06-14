Докладчик ПАСЕ приветствует передачу Азербайджаном Армении задержанных армян в обмен на карту минных полей

БАКУ /Trend/ - Докладчик ПАСЕ по гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном Пол Гаван поприветствовал передачу Армении 15 задержанных армян и предоставление Азербайджану карты месторасположения мин в Агдамском районе, передает Trend в понедельник со ссылкой на ПАСЕ.

Чрезвычайно важно предпринять шаги для уменьшения гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта, который в прошлом году перерос в шестинедельную войну, сказал Гаван.

«Сегодня мы можем приветствовать то, что обе стороны при помощи и поддержке различных международных игроков работали вместе, чтобы найти решения по двум наиболее важным гуманитарным последствиям войны», - отметил он.

Напомним, что 12 июня Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на предоставление карты с месторасположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

(Редактор: Натаван Эфендиева)