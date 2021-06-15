Здание на заднем фоне в Шуше является наглядным примером армянского варварства – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Здание в Шуше, находящееся на заднем фоне в месте, где мы проводим пресс-конференцию, является наглядным примером армянского варварства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлением для печати в Шуше.