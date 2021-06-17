Шушинская декларация - чрезвычайно ценный инструмент для сохранения региональной безопасности - Питер Тейс

Политика 17 июня 2021 15:10 (UTC+04:00)
Шушинская декларация - чрезвычайно ценный инструмент для сохранения региональной безопасности - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Шушинская декларация - чрезвычайно ценный инструмент для сохранения региональной безопасности и усиления экономического роста и развития инфраструктуры в Юго-Восточной Европе и на Кавказе.

Об этом сказал в четверг Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

«В истории внешней политики Азербайджана Шушинская декларация является краеугольным камнем динамичной дипломатии страны и более эффективного международного участия в двусторонних и многосторонних платформах. Эта декларация с Турцией войдет в новейшую историю Европы как важный инструмент, обеспечивающий геополитическую сплоченность, экономическое процветание и лучшую основу для безопасности всего континента», - сказал Тейс.

Он также отметил, что Шушинская декларация - это стратегическое соглашение, целью которого является расширение геополитического сотрудничества между Анкарой и Баку и сокращение последствий возникающих угроз.

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