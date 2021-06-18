Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном о миграции

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции», передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Как ранее сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев на обсуждении законопроекта в сенате, благодаря данному законопроекту страны будут иметь возможность обмена электронной информацией.

«Думаю, в будущем это возможно. Наши специалисты говорят, что сложности в этом нет. Надо лишь интегрировать и поставить шлюзы, которые будут защищать конфиденциальность передаваемой информации», – сказал министр.

По его словам, казахстанские цифровые технологии лучшие в СНГ, поэтому готовы к интеграции.

«Наши информационные системы более продвинутые на сегодня. У нас развитие цифровых технологий и информационных баз ушло вперед по сравнению с Российской Федерацией», – отметил Марат Кожаев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)