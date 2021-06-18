Президент Ильхам Алиев удостоил ряд работников здравоохранения медалью «Терегги»

БАКУ / Trend/ - Президент Ильхам Алиев 18 июня подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения медалью «Терегги» за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения Азербайджана.

С полным списком награжденных лиц можно ознакомиться здесь.