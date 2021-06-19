В поисках "турецкой базы в Азербайджане" - ряд российских СМИ вновь купился на черный пиар армянского лобби

БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана и Турции всегда были направлены на развитие региона и рост благосостояния его населения. Все соглашения, подписанные между двумя братскими странами, вносят вклад в прогресс в регионе.

При этом Армения, испытывающая неприязнь к другим народам, в частности, к тюркским, всегда оставалась в стороне от региональных проектов. Руководство Армении и армяне, проживающие за рубежом, являются главной причиной отсталости армянского общества во многих сферах, в том числе с точки зрения экономического развития. Власти Армении и армянское лобби, которые не могут смириться с изменениями, происходящими в регионе, продолжают проводить черный пиар против Азербайджана.

Как известно, Шушинская декларация президентов Азербайджана и Турции вызвала большой резонанс в мире. После подписания этого документа некоторые армянские, российские и западные СМИ начали муссировать слухи о якобы возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане. Еще до публикации полного текста декларации эти медиа начали тиражировать утверждения о том, что якобы «Турция в ближайшее время создаст военную базу в Азербайджане, и в этом направлении уже ведется серьезная работа».

В действительности же в Шушинской декларации, подписанной президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, нет пункта о размещении на территории Азербайджана турецких военных баз. И совершивший на днях визит в Азербайджан президент Турции в одном из своих последних заявлений подчеркнул, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня.

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на невежественные армянские заявления в российских СМИ, также отметил, что этот вопрос не обсуждается.

С другой стороны, нужно заметить, что СМИ, финансируемые армянским лобби, закрывают глаза на то, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения, председательствует в нем с 2019 до 2022 года, взял в этой связи на себя определенные обязательства и остается им привержен.

Вне всякого сомнения, за муссированием этих слухов в российских СМИ стоят армянское лобби и финансируемые им силы. И необоснованное, набившее оскомину пережевывание этой темы, кипение страстей в некоторых российских СМИ, кроме как невежеством и бурей в стакане воды, назвать нельзя.

Отдел политики Trend

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)