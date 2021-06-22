В канун Дня Вооруженных сил Азербайджана состоялась встреча с новобранцами (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Согласно плану мероприятий, утвержденному министром обороны Азербайджана, в канун Дня Вооруженных сил в Н-ской воинской части состоялась встреча с новобранцами, организованная Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, сообщает во вторник Trend со ссылкой на военное ведомство.

В мероприятии приняли участие ветераны Отечественной войны, командование и личный состав воинской части, а также члены походной агитационной группы.

Участвовавшие во встрече ветераны рассказали новобранцам об исторической победе нашего народа в 44-дневной Отечественной войне, завоеванной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, о проявленных в боях героизме и мужестве.

В рамках мероприятия был проведен музыкальный конкурс среди талантливых солдат, победителям были вручены награды и нагрудные знаки.

Музыкальные номера на патриотическую тему в исполнении сотрудников Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона были с интересом восприняты личным составом.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)