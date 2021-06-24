Ряд военнослужащих Азербайджана награждены медалью «За освобождение Ходжавенда»
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью «За освобождение Ходжавенда».
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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