Президент Ильхам Алиев: После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений

БАКУ /Trend/ - После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений, техники, техники на основе современных технологий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"Утверждены структурные реформы наших Вооруженных сил. Могу сказать, что будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, армии. Конечно, правильно проанализировав итоги и ход Второй Карабахской войны, мы преумножим нашу военную мощь. Армения же, если не откажется от враждебной политики против нас, то не сможет восстановить не только военную силу, не только разгромленную, уничтоженную армию, она будет иметь крайне ограниченные возможности и для восстановления экономической активности", - отметил глава государства.