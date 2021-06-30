Предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ – МИД Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 14:42)

БАКУ /Trend/ - Предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 43-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС, сообщает в среду Trend

По его словам, Азербайджан после восстановления своей территориальной целостности неоднократно выражал готовность нормализовать отношения с Арменией в соответствии с принципом уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

По словам министра, длительный мир и стабильность в регионе могут обеспечить только добрососедские отношения.

«Путем последовательного выполнения пунктов трехсторонней декларации существует исключительный шанс для налаживания таких отношений. После освобождения от 30-летней оккупации государственной границы с Арменией Азербайджан создает погранично-контрольную инфраструктур на всей ее протяженности. Предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения по демаркации и делимитации границ. Азербайджан ожидает положительную реакцию армянской стороны. Серьезную обеспокоенность вызывает существующая в Армении неприязнь к Азербайджану, сопровождаемая реваншистской риторикой. Антиазербайджанские заявления, объединяющие власть и оппозиционных политиков в Армении, ставят под угрозу хрупкий процесс нормализации», - сказал Байрамов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)