В рамках учений «Анатолийский орёл–2021» состоялся День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель командующего Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-майор Намик Исламзаде принял участие в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, состоявшегося в рамках международных лётно-тактических учений «Анатолийский орёл – 2021», сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала был проведен брифинг о целях учений, подготовке пилотов, дислокации, привлеченных силах, выполняемых задачах, полетах и применении авиационных средств.

Затем гости прослушали марш «Мехтер» в исполнении известного военного оркестра «Мехтеран» Вооруженных сил Турции и понаблюдали за показательными полетами самолетов F-5 и F-16 авиагрупп «Solo Türk» и «Türk Ulduzları» ВВС Турции. В заключение гости ознакомились с центром симуляции.

Командующий Военно-воздушными силами Турции генерал армии Хасан Кючюкакйюз высоко оценил подготовку пилотов, участвующих в учениях, и пожелал им успехов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)