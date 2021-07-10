Завершилась поездка представителей дипкорпуса в Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершилась поездка представителей дипломатического корпуса в культурную столицу Азербайджана - город Шуша.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

"Мы с представителями дипломатического корпуса завершили наш визит в культурную столицу Азербайджана - прекрасную Шушу. Послы на месте были проинформированы о разрушенных памятниках культуры из первоисточника и сделали заметки о планах по восстановлению и защите.

Выражаем признательность принявшим участие в этом визите", - написал Хикмет Гаджиев.

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева девятого июля была организована поездка представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, в Шушу.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)