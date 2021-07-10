Главы религиозных конфессий Азербайджана посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше (ФОТО)

Политика 10 июля 2021 17:45 (UTC+04:00)
Главы религиозных конфессий Азербайджана посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и главы религиозных конфессий Азербайджана 10 июля осмотрели расстрелянные бюсты Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше.

Как сообщает в субботу Trend, сначала религиозные деятели были проинформированы о расстрелянных бюстах Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Было отмечено, что во время оккупации армяне совершили вандализм в отношении бюстов, вывезли их в Армению и хотели переплавить.

Однако по инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти бюсты были вывезены из Армении и доставлены в Азербайджан, где хранились во дворе Художественного музея в Баку. После освобождения Шуши от армянской оккупации бюсты были возвращены на прежние места по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Религиозные деятели также были проинформированы о здании Исполнительной власти Шушинского района.

Затем лидеры религиозных конфессий посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага. Их проинформировали о разрушении религиозных объектов во время оккупации, а также о продолжающихся там реставрационных работах.

Мусульманские религиозные деятели совершили намаз в мечети Ашагы Говхар ага.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Главы религиозных конфессий Азербайджана посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Главы религиозных конфессий Азербайджана посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше (ФОТО) - Gallery Image
Главы религиозных конфессий Азербайджана посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы религиозных конфессий Азербайджана посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Минфин Азербайджана выставит на торги процентные гособлигации на 40 млн манатов
Минфин Азербайджана выставит на торги процентные гособлигации на 40 млн манатов
В Туркменистане обнародовали темпы роста ВВП
В Туркменистане обнародовали темпы роста ВВП
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Растет экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки Турция 17:47
Главы религиозных конфессий Азербайджана посетили мечети Саатлы и Ашагы Говхар ага в Шуше (ФОТО) Политика 17:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:40
В Азербайджане выявлено 136 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 57 человек Общество 17:35
Завершилась поездка представителей дипкорпуса в Шушу (ФОТО) Политика 17:31
В этом году в Азербайджане ожидаются невысокие результаты на вступительных экзаменах в вузы - эксперт Общество 17:15
Турция увеличила экспорт электротоваров на мировые рынки Турция 17:07
Как стать успешной женщиной в Азербайджане. Бизнес-леди и журналисты на пути к общей мечте (ФОТО) Социум 16:43
Армения продолжает угрожать миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат Политика 15:43
Начался визит в Шушу глав религиозных конфессий Азербайджана Политика 15:00
В Ходжавенде уничтожено более 300 кустов дикорастущей конопли Происшествия 14:55
На израильско-ливанской границе пресечена попытка контрабанды оружия Израиль 14:52
Представитель администрации США считает, что эффективность кибердиалога с РФ покажет время США 14:48
Арестован Рамин Гаджилы Происшествия 14:46
При Кабмине Туркменистана создается Агентство транспорта и коммуникаций Транспорт 14:33
Глава ЕК заявила, что ЕС получил достаточно вакцины, чтобы привить 70% взрослых в июле Европа 14:29
В Болгарии появится завод по производству электромобилей Европа 14:27
Минфин Азербайджана выставит на торги процентные гособлигации на 40 млн манатов Финансы 14:24
В Иране за сутки от коронавируса скончался 151 человек Общество 14:16
Энергетическая госкорпорация TEDAŞ намерена реализовать в Турции до 10 проектов Турция 14:06
Очень красиво! Лунный пейзаж в Гобустане с грязевыми вулканами и белым пианино (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 14:05
Азербайджан в июне выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ Энергетика 13:50
Правящая партия Азербайджана сделала заявление по поводу проводимой в ней проверки Политика 13:46
В Туркменистане обнародовали темпы роста ВВП Финансы 13:42
Производство электроэнергии в Азербайджане сократилось более чем на 12% - bp Энергетика 13:39
МИД Азербайджана соболезнует Таджикистану в связи с жертвами в результате землетрясения Политика 13:36
В Грузии за сутки выявлено 1 364 новых случая инфицирования COVID-19 Грузия 13:27
В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки Россия 13:16
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю Финансы 13:12
Переработка на НПЗ в Азербайджане сократилась более чем на 5% - bp Энергетика 13:07
39 новых водохранилищ построят в Казахстане до 2030 года Бизнес 13:03
Летний рок-н-ролл в жарком Баку - авось станет прохладнее… (ВИДЕО) Интересное 12:53
Грузия получила более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса Astrazeneca Грузия 12:45
Турция увеличивает экспорт в тюркоязычные страны Турция 12:42
Германия значительно нарастила импорт стали из Турции В мире 12:41
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла Общество 12:37
ФК "Карабах" приобрел нападающего за 1,5 млн манатов Азербайджан 12:28
bp отмечает снижение выбросов углекислого газа в Азербайджане Энергетика 12:18
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) Культура 12:05
Азербайджан увеличил импорт стали из Турции Турция 12:00
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1295 новых случаев, 10 летальных исходов Кыргызстан 11:58
Минфин Израиля планирует начать повышение пенсионного возраста для женщин с 2022 года Израиль 11:57
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки медработникам, борющимся с COVID-19 Общество 11:55
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Гедабейского района Общество 11:53
С начала года Турция значительно увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности Турция 11:45
В Туркменистане перевыполнена доходная часть госбюджета Финансы 11:36
Два человека погибли при взрыве в Кабуле Другие страны 11:33
Азербайджан в мае текущего года экспортировал в Иран почти 85 тыс. кубометров природного газа Энергетика 11:33
Прибыль грузинских банков возросла Финансы 11:32
EMA рекомендовала включить миокардит и перикардит в список побочных эффектов двух вакцин США 11:32
Жертвами землетрясения в Таджикистане стали пять человек Таджикистан 11:28
Турция экспортировала на мировые рынки цемент на сумму свыше $2 млрд Турция 11:26
Растут объемы экспорта турецкой стали на мировые рынки Турция 11:25
В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и палладий (ОБЗОР) Финансы 11:04
Торговый дом Азербайджана в Казахстане налаживает сотрудничество с турецкими предприятиями Бизнес 10:55
В Туркменистане вырос объем кредитов, выданных хозяйственным субъектам Финансы 10:48
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 10:36
Аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты побывали на Джыдыр-дюзю Общество 10:32
Нефтегазовая нацкомпания Казахстана привлечет транспортные услуги Тендеры 10:30
Азербайджан - сильный партнер ЕС: визит еврокомиссара в Баку укрепил двусторонние отношения Политика 10:30
Манат на этой неделе укрепился к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:27
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания привлечет услуги по рекультивации объектов Тендеры 10:11
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 10:09
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги по освидетельствованию колесных пар ИКТ 10:04
АО в Казахстане объявило тендер на модернизацию оргтехники Тендеры 09:53
В будущее на 10 лет вперед: прагматическое мышление Президента Ильхама Алиева направлено на стратегическое развитие Азербайджана Политика 09:53
Почтовый оператор Казахстана закупит запчасти к автомобилям Тендеры 09:51
На Филиппины доставили партию вакцины "Спутник V" Другие страны 09:38
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 09:22
В Японии к 2025 году планируют начать коммерческое использование летающих автомобилей В мире 08:48
IFC и ВБ готовы сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив) Энергетика 08:28
Геостат раскрыл индексы цен производителей на услуги в Грузии Бизнес 08:07
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX приводнился у берегов Флориды В мире 07:52
Узбекитан, Катар обсудили реализацию проектов по созданию логистических центров Узбекистан 07:41
Более 400 тыс. человек в Японии получили указание к эвакуации из-за ливневых дождей Другие страны 07:22
Сборная Колумбии стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу Спорт 06:45
Турция приветствует резолюцию СБ ООН о продлении доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП “Джилвегезю" Турция 06:04
Сенат Гаити объявил Жозефа Ламбера временным президентом Другие страны 05:22
В Тегеране прогремел мощный взрыв Иран 04:44
Саудовская Аравия одобрила применение вакцины Moderna против коронавируса Арабские страны 04:22
Госдепартамент подтвердил, что власти Гаити запросили у США помощь в сфере безопасности В мире 03:46
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79 США 03:17
Температура воздуха в Кувейте достигла 70 градусов Цельсия на солнце Арабские страны 02:29
В ООН выразили обеспокоенность из-за захвата талибами погранпунктов в Афганистане В мире 01:26
Правящая в Гаити партия предложила назначить временным президентом спикера Сената Другие страны 00:51
В Нидерландах вернули ряд ограничений из-за "дельта" штамма коронавируса Европа 00:28
Венгрия и Грузия изучают потенциальные области для инвестиций Бизнес 00:01
Узбекистан, Россия обсудили ситуацию в Афганистане Узбекистан 9 июля 23:51
В Баку приданое шведской художницы превратилось в произведение искусства (ФОТО) Культура 9 июля 23:49
Фильм об азербайджанских архитекторах получил приз кинофестиваля в Италии (ФОТО) Культура 9 июля 23:12
Джокович вышел в финал турнира в Уимблдоне Спорт 9 июля 23:02
В этом году второй тур вступительных экзаменов в вузы Азербайджана будет проведен один раз Общество 9 июля 23:00
Один человек погиб при вооруженном нападении у детсада в Марселе Европа 9 июля 22:43
Ряд деятелей культуры принят в Союз кинематографистов Азербайджанской Республики Культура 9 июля 22:35
Композиторы и музыковеды Азербайджана – семь монографий и портретов Культура 9 июля 22:27
При поддержке Международного центра мугама будет представлен фильм памяти генерал-майора Полада Гашимова Социум 9 июля 22:14
SOCAR: Пока нет окончательного решения о приобретении сети АЗС Glusco Экономика 9 июля 22:02
Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как стабильная - погранслужба Кыргызстан 9 июля 21:43
США и Казахстан обсудили сотрудничество в области прав человека Казахстан 9 июля 21:33
Открыто пять крупных промышленных и производственных проектов в иранской провинции Керман Иран 9 июля 21:31
Все новости