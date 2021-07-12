На украинском телеканале показан спецрепортаж из города Шуша (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Авторитетный украинский телеканал "Украина" показал специальный репортаж, снятый в Шуше, сообщает в понедельник Trend.
В репортаже, показанном во время программы новостей, командированный в Шушу журналист телеканала рассказал о созидательных работах, проводимых в городе. Побывав в первой хлебопекарне, открытой в Шуше, журналист проинформировал о созданных там условиях.
В репортаже также представлены интересные факты о боях, которые вела доблестная азербайджанская армия за освобождение города, подчеркиваются мужество и героизм спецназовцев.
Кроме того, в репортаже рассказывается о разминировании освобожденных территорий, строительстве магистральных дорог и электростанций.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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