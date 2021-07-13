Итальянские СМИ рассказали об экологической катастрофе на реке Охчучай

БАКУ /Trend/ - По инициативе участницы действующего в Италии Молодежного объединения во имя межкультурных связей Тунзали Мамедовой на новостном сайте https://www.politicamentecorretto.com размещена статья об экологической катастрофе на реке Охчучай.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, материал содержит подробную информацию о загрязнении Арменией и немецкими компаниями токсичными отходами реки Охчучай, протекающей через освобожденный Зангиланский район Азербайджана и впадающей в Араз.

В статье отмечается, что азербайджанская сторона потребовала от Армении прекратить это экологическое преступление, проинформировала мировое сообщество об этих преступных действиях официального Еревана и обратилась к правительству Германии в связи с компанией Cronimet, которая также несет ответственность за экологическую катастрофу на реке Охчучай.

Со статьей можно ознакомиться по ссылке: https://www.politicamentecorretto.com/2021/07/10/okchuchay-river-i/

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)