Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом 20 июля состоялся телефонный разговор.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись поздравлениями по случаю Гурбан байрамы, пожелали народам и странам мира, благосостояния и процветания.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

(Перевод: Турал Гараджаев)