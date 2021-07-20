Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана
БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом 20 июля состоялся телефонный разговор.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись поздравлениями по случаю Гурбан байрамы, пожелали народам и странам мира, благосостояния и процветания.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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