ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района
БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил 27 июля в 16:00 с позиций, расположенных на территории сел Йухары Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района, из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Ответным огнем огневые точки противоположной стороны были подавлены.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
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