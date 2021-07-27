ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил 27 июля в 16:00 с позиций, расположенных на территории сел Йухары Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района, из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Ответным огнем огневые точки противоположной стороны были подавлены.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.