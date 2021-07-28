Шушинская декларация выведет турецко-азербайджанские связи на более высокий уровень - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Шушинская декларация выведет турецко-азербайджанские связи на более высокий уровень.

Об этом 28 июля на конференции в Гяндже сказал председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает в среду Trend.

По его словам, Шушинская декларация также внесет важный вклад в развитие экономических отношений между двумя братскими странами.

"Шушинская декларация принесет чрезвычайно положительные результаты", - сказал Шентоп.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)