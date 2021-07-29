Азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на кельбаджарском направлении госграницы с Арменией - минобороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на кельбаджарском направлении государственной границы с Арменией, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Распространяемая армянской стороной информация о якобы нарушении режима прекращения огня нашей стороной не соответствует действительности.

Сообщаем, что азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на кельбаджарском направлении государственной границы двух стран", - говорится в сообщении.