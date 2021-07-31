Дезинформация Армении призвана скрыть потери в ее армии от общества - эксперт

БАКУ /Trend/ - Дезинформация армянской стороны призвана скрыть потери в ее армии от общества.

Об этом сказал в субботу Trend военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, если ПВО Армении могла за день сбить два азербайджанских БПЛА, то почему сегодня наша славная армия поднимает азербайджанский триколор в городе Шуша?! Почему мы сегодня в Лачине и Кельбаджаре?! Было бы хорошо, если бы армянская сторона ответила на эти вопросы.

"БПЛА собираются из множества деталей. Если бы это произошло на самом деле, то противоположная сторона должна была представить снимки множества обломков аппарата. И только после этого можно было бы что-то говорить о вероятности такого случая. Однако демонстрируемые армянской стороной обломки ни в коем случае не могут считаться доказательством того, что были сбиты два БПЛА. Это не первый случай, когда армянская пропагандистская машина распространяет дезинформацию о событиях на границе двух стран, а также в зоне боевых действий. Азербайджанская сторона уже привыкла к этой дезинформации. Интересно, что армянская армия, не способная противостоять азербайджанским БПЛА в период 44-дневной Отечественной войны, ежедневно отступающая на большие расстояния в результате сокрушительных ударов наших солдат и беспилотников, неожиданно, благодаря какой-то чудодейственной силе, на днях якобы сбивает два азербайджанских БПЛА за сутки и делится этой информацией. Разумеется, это нереально и несерьезно. Информация уже была опровергнута оборонным ведомством Азербайджана", - сказал Вердиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)