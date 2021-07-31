Пакистан всегда поддерживает Азербайджан - посол
БАКУ /Trend/ - Пакистан всегда поддерживает Азербайджан.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе на церемонии открытия Пакистанского культурного центра в Азербайджанском университете языков в Баку. В церемонии также принял участие спикер Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар.
Посол Пакистана подчеркнул, что открытие этого центра - крайне радостное событие: "Мы хотели бы, чтобы азербайджанский народ ознакомился с пакистанской культурой посредством этого центра. Мы окажем в этом необходимую поддержку. Пакистан всегда оказывает поддержку Азербайджану - как во время войны, так и после нее", - сказал Хайе.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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