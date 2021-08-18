Экипажи бронетехники ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, экипажи бронетранспортеров (БТР) ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.
В ходе учений, проводимых на общевойсковых полигонах, личный состав подразделений успешно выполнил различные боевые задачи во взаимодействии с экипажами БТР.
Основной целью учений является улучшение боеготовности личного состава, повышение профессионализма в управлении боевыми машинами на труднопроходимой местности и их применении в реальных боевых условиях.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Пять лет со стратегией действий: важные реформы по совершенствованию системы государственного и общественного строительства в Узбекистане
Усиление роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в области противодействия коррупции
Лента новостей
Пять лет со стратегией действий: важные реформы по совершенствованию системы государственного и общественного строительства в Узбекистане
Усиление роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в области противодействия коррупции
Инициативы Президента Узбекистана по формированию новой демократической модели государственного управления в Узбекистане
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера, выдававшего поддельные COVİD-паспорта
В Турции продолжается строительство железной дороги между провинциями Биледжик и Эскишехир (Эксклюзив)
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий по 4 предметам в рамках конкурса по трудоустройству учителей
Президент Ильхам Алиев: Наши граждане имеют полное право жить в Гейчинском махале - на земле своих предков
На выставке IDEF-2021 обсуждено военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и турецкими компаниями (ФОТО)