МГ ОБСЕ ничего не смогла решить мирным путем – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ в том виде, в каком ее хотели бы видеть Армения и Франция, сейчас невозможна. На протяжении около 30 лет она ничего не смогла решить мирным путем, не смогла достичь каких-либо договоренностей. Об этом сказала Trend политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

«Конечно, для Армении и Франции важно сохранить Минскую группу для своих целей. Но это невозможно, так как вопрос уже решен. И поднимать какие-то новые вопросы о статусе сейчас недопустимо. Россия тоже хочет сохранить Минскую группу ОБСЕ, поскольку считает важным закрепить договоренности от 10 ноября 2020 года в ОБСЕ и ООН. Ибо сопредседатели Минской группы – США, Франция и Россия – входят и в ОБСЕ, и в ООН. Следующая роль, которую могла бы сыграть Минская группа, – помощь в разблокировке коммуникаций и налаживании транспортных коридоров. Это стало бы значительным плюсом для всего региона в целом. Кроме того, Минская группа ОБСЕ может быть задействована в гуманитарной миссии», – сказала российский политолог.

По мнению Гревцовой, в будущем в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ вполне могла бы войти и Турция: «Поднять вопрос о сопредседательстве Турции в Минской группе ОБСЕ было бы очень важно», – заключила российский политолог.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)