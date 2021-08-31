Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщили Trend во вторник в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением на пост главы МИД Ирана, пожелал ему успехов в деятельности.

Джейхун Байрамов подчеркнул наличие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, основанных на глубоких исторических корнях, отметил широкую повестку дня двустороннего сотрудничества, успешную реализацию двумя странами ряда проектов.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и некоторых вопросах двустороннего сотрудничества.

Джейхун Байрамов пригласил иранского коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом.

(Перевод: Турал Гараджаев)