Великобритания выделила 500 тыс. фунтов стерлингов на разминирование территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Великобритания выделила финансовые средства в размере 500 тысяч фунтов стерлингов для поддержки мер, осуществляемых Программой развития ООН после второй Карабахской войны, сообщает в четверг Trend.
Об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.
"Известия о гибели и ранении людей в результате разрыва мин приводят в ужас. Гибель и ранение более 150 военнослужащих и мирных граждан после прекращения военных действий является трагедией", - пишет Шарп.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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