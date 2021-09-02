Великобритания выделила 500 тыс. фунтов стерлингов на разминирование территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Великобритания выделила финансовые средства в размере 500 тысяч фунтов стерлингов для поддержки мер, осуществляемых Программой развития ООН после второй Карабахской войны, сообщает в четверг Trend.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"Известия о гибели и ранении людей в результате разрыва мин приводят в ужас. Гибель и ранение более 150 военнослужащих и мирных граждан после прекращения военных действий является трагедией", - пишет Шарп.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)