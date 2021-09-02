Всегда ужасно видеть, что война может сделать с обычными людьми и местами – журналист из Северной Македонии

БАКУ /Trend/ - Всегда ужасно видеть, что война может сделать с обычными людьми и местами.

Об этом в четверг Trend сказал репортер из Северной Македонии Боян Стайковски во время визита на освобожденные земли Азербайджана вместе с другими журналистами из ряда стран.

«Я считаю ужасным то, что видел на этих территориях. Надеюсь, что соглашения, подписанные в прошлом году и положившие конец Второй карабахской войне, улучшат развитие Азербайджана, в том числе Карабаха, и в целом всего региона», – сказал Стайковски.

Комментируя факты бомбардировки Арменией мирных жителей Азербайджана во время Второй карабахской войны, Стайковски назвал эти события трагическими.

Поездка представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура в Азербайджан продолжается, и сегодня делегация посетила Гянджу.

Участники поездки посетили район Гянджи, где в результате армянского террора погибли мирные жители и произошли большие разрушения.

Отметим, что в поездке участвуют журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Сербии и Северной Македонии.