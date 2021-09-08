Пашинян признал, что Карабах - это территория Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Никол Пашинян признал, что Карабах является территорией Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, на состоявшемся недавно заседании правительства Армении Пашинян, говоря об открытии коммуникаций в регионе, заявил, что это западные территории Азербайджанской Республики.

В начале заседания Пашинян коснулся возможностей углубления и нормализации отношений с соседними странами. Далее отметив, что Азербайджан, Россия и Армения обсуждают вопрос возобновления коммуникаций, армянский премьер заявил, что здесь Армения полна решимости приложить усилия для достижения конкретных результатов, понимая, конечно, что Азербайджан, в свою очередь, рассчитывает на коммуникации со своими западными районами и Нахчываном.

Эти слова, конечно же, вызвали бурную реакцию среди армян, которые никак не хотят принимать новую реальность, созданную в регионе. Загипнотизированное и промытое ложью сознание наших соседей должно очнуться и понять, что сколько бы они ни распространяли исторических фальсификаций, мнений купленных экспертов и политологов, фейк ньюс, правда всегда всплывает. Карабах - это Азербайджан! Никогда не было и не будет никакого "арцаха". И мы доказали всему миру свою правоту в этом вопросе. Теперь и руководство Армении признало данный факт.