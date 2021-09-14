Новоназначенный представитель ЕС в Азербайджане вручил главе МИД копии верительных грамот (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял новоназначенного руководителя представительства Европейского союза (ЕС) в стране Петра Михалко.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства, Петр Михалко вручил министру Джейхуну Байрамову копии верительных грамот. Министр поздравил представителя ЕС с назначением и выразил уверенность в том, что он внесет свой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи стороны обсудили плодотворное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном и перспективы его развития, а также недавние визиты высокого уровня в Азербайджан, подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне в рамках Восточного партнерства и новое соглашение, которое ляжет в правовую основу двусторонних отношений.

Во время встречи были обсуждены различные вопросы повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, в том числе реализация энергетических проектов.

Петр Михалко отметил, что Азербайджан является важным партнером Евросоюза, и он приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону об агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях, деструктивном подходе армянской стороны к урегулированию конфликта за последние 28 лет, освобождении азербайджанских территорий в результате 44-дневной войны, продолжающихся в настоящее время реставрационных и строительных работах на этих землях, а также о планах дальнейшего развития этих территорий.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)