Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Надиму Разе, сообщает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.

«Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих братских Вооруженных сил Пакистана в ходе контртеррористической операции разведывательного характера в районе Асман Манза в Южном Вазиристане.

Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь их родных и близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Пусть души погибших покоятся с миром, а память о них живет в сердцах вечно. Да ниспошлет Всевышний исцеления всем раненым», - говорится в соболезновании.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)