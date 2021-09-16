Министр обороны Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с находящейся в стране с визитом делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны