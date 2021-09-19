Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление - Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная со стороны министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы ведомства полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Так, вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджанской Республики и руководства миротворческого контингента Российской Федерации.

В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанной дате и в указанном направлении.

Неясно то, что информация, исследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена ​​совершенно в другой форме.

В соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления, Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций", - отметил Эйвазов.