В Азербайджане продлен срок выдачи субсидий предпринимателям на проценты кредитов в манатах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок предоставления субсидий на проценты, которые начислены по кредитам, взятым предпринимателями в манатах.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено во внесенной сегодняшним Указом Президента Ильхама Алиева поправке к Указу «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики».

Согласно поправке, Кабинет министров совместно с Фондом определит объем средств, требуемых для предоставления субсидий в 2019-2025 годах на проценты, начисленные по кредитам, полученным предпринимателями в манатах с первого января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и учтет это в проектах государственного бюджета на соответствующие годы.

Ранее Кабинет министров должен был совместно с Фондом определить объем средств, требуемых для предоставления субсидий в 2019-2023 годах на проценты, начисленные по кредитам, полученным предпринимателями в манатах с первого января 2018 года по 31 декабря 2020 года, и учесть это в проектах государственного бюджета на соответствующие годы.