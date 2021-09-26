Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 26 сентября 2021 18:00 (UTC+04:00)
Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 27 сентября 2020 года Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева начал контрнаступательную операцию под названием «Железный кулак» против не признающей международное право и совершившей множество преступлений против человечности Армении, которая в течение 30 лет удерживала Карабах под оккупацией, несмотря на резолюции СБ ООН. Эта продолжавшаяся 44 дня и завершившаяся победой Отечественная война вписана в славную историю Азербайджана.

Об этом в интервью Trend сказал главный советник Президента Турции Ялчын Топчу.

Он отметил, что эту операцию ВС Азербайджана, проведенную в рамках норм и принципов международного права и без нарушения прав гражданских лиц, одобрили все нейтральные стороны: «Благодаря этой 44-х дневной войне, которая началась 27 сентября и завершилась победой 10 ноября 2020 года, сегодня трехцветный флаг Азербайджана развевается в небе над Карабахом. Об этой войне будут говорить еще долго. Азербайджан одержал признанную миром большую военную и дипломатическую победу над захватнической Арменией, попирающей нормы и принципы международного права и не признающей резолюции СБ ООН. Слава Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, слава доблестным азербайджанским военнослужащим, да здравствует великий азербайджанский народ!»

Главный советник Президента Турции подчеркнул, что эта победа имеет большое значение для всех народов региона: «Так, открытие коридора в Нахчыван через территорию Армении внесет большой вклад в укрепление мира и улучшение благополучия всех народов региона, в том числе армянского. С другой стороны, в этой войне героическая азербайджанская армия освободила города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша, поселки Гадрут, Миндживан, Агбенд, Бартаз и 286 сел, некоторые высоты, среди которых и Муровдаг, взяла под контроль азербайджано-иранскую границу. Руководство Армении, плясавшее когда-то в Шуше, вынуждено было подписать трехстороннюю декларацию о прекращении боевых действий и вернуть Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы».

Топчу добавил, что азербайджано-турецкие отношения опираются на изречения великого Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его горе – наше горе» и общенационального лидера Гейдара Алиева «Турция и Азербайджан – одна нация, два государства».

«Наше братство и единство вечны. Пусть Азербайджан всегда сопровождают победы! Приветствую Карабах, колыбель культуры – город Шушу, спящего там вечным сном Моллу Панаха Вагифа и цветущий на Джыдыр-дюзю Харыбюльбюль. Дай наградит Аллах всех наших шехидов раем, а ветеранов – долгой и благополучной жизнью!» – сказал он.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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