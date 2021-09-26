Во время второй Карабахской войны азербайджанские солдаты проявили большую храбрость, профессионализм и целеустремленность - Мэтью Брайза

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские солдаты проявили большую храбрость, профессионализм и целеустремленность во время второй Карабахской войны, особенно при освобождении города Шуша, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Оценивая вторую Карабахскую войну с технологической точки зрения, он подчеркнул, что высокоиновационные технологии, беспилотные летательные аппараты турецкого и израильского производства в совокупности с тактикой и полномасштабными комбинированными операциями оказали разрушительное воздействие на противника.

По его словам, технологическое превосходство азербайджанской стороны поставило под сомнение преимущества советского и российского оружия, бывшего у Армении, которое было с легкостью обезврежено.

«Это говорит о том, что войны вступают в новую фазу, когда стационарное оружие и даже танки утрачивают значимость. Есть возможность развивать средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие защищать и маскировать войска и технику», - сказал дипломат.

Брайза напомнил, что в бытность сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ от США основной формулой в последние несколько десятилетий, которую Азербайджан и Армения пытались доработать с помощью МГ и ее сопредседателей, была так называемая формула «земли в обмен на мир». По его словам, это означало, что если Армения вернет Азербайджану оккупированные территории, то Азербайджан будет сотрудничать с мировым сообществом, чтобы установить прочный мир.

«Но два года назад, весной и в августе 2019 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны этой страны публично отвергли формулу «земля в обмен на мир» и заявили о своей новой формуле «новая война за новые территории». Армянский национальный комитет Америки, который является самой радикальной националистической фракцией армянской диаспоры, убеждал Пашиняна вести более жесткую политику и угрожать войной. Думаю, что Пашинян поступил глупо, послушав их, и посчитал, что армянская диаспора в США и России окажет поддержку Армении в случае войны и обеспечит ее победу. Это была огромная ошибка», - сказал Брайза.

Он считает, что прочного мира на Южном Кавказе можно будет достичь после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Прямо сейчас для Пашиняна с политической точки зрения невозможно пойти на этот следующий шаг, потому что многие из его оппонентов отвергают трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года - поскольку в нем нигде не упоминается никакой возможный статус Карабаха - понятие, конечно, совершенно неприемлемое для Азербайджана. Если они [оппоненты Пашиняна] не согласятся с заявлением от 10 ноября 2020 года, то заключение мирного договора будет невозможным. Прочный мир будет достигнут только в том случае, если политические настроения в Армении изменятся и армянские политики осознают важность восстановления транспортных связей с Турцией и Азербайджаном, что позволит обеспечить экономический рост, открыть рабочие места и интегрировать Армению в региональную экономику. А до этого Армения не сможет в полной мере воспользоваться новыми возможностями, открывающимися с окончанием конфликта», - сказал Брайза.