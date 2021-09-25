Глава МИД Азербайджана встретился с коллегами из Чада и Венесуэлы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись двусторонние встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главами МИД Чада и Венесуэлы - Махаматом Зене Шерифом и Феликсом Пласенсией.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встреч было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних связей.

Было подчеркнуто, что сотрудничество между сторонами в рамках многосторонних платформ, таких как Движение неприсоединения и ООН, опирается на успешные двусторонние отношения.

Также была обсуждена подготовка к празднованию 60-летия Движения неприсоединения, которое пройдет в Белграде.

В ходе встреч были отмечены успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также глобальные инициативы главы азербайджанского государства, связанные с борьбой против коронавируса.

Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, обсудили региональные и международные вопросы.