Обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти слушали перед Джума-мечетью в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В Джума-мечети в Агдаме состоялась церемония, посвященная отмечаемому 27 сентября Дню памяти, сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, вознесены молитвы. С участием религиозных деятелей Барды и Агдама был совершен намаз и вознесены молитвы.

Также участники церемонии послушали перед Джума-мечетью обращение в связи с Днем памяти к азербайджанскому народу Президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, транслировавшееся по телевидению.

В церемонии в связи с Днем памяти участвовали спецпредставитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов, религиозные деятели из Барды и Агдама, сотрудники полиции, военнослужащие.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)