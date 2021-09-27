Российские и турецкие эксперты на платформе Baku Network проанализировали итоги Отечественной войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Политолог, профессор Тогрул Исмаил (Анкара), эксперт клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов (Москва) и директор экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде проанализировали итоги Отечественной войны 2020 года и ситуацию, сформировавшуюся в регионе Южного Кавказа в условиях новой реальности, обозначили основные вызовы региональной безопасности и прогнозы относительно перспективы подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.



«Война является напоминанием о том, к чему возвращаться нельзя», - сказали эксперты.