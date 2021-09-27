Появилась возможность превратить Южный Кавказ в безопасный и процветающий регион – спецпредставитель ЕС

БАКУ /Trend/ - Появилась возможность превратить Южный Кавказ в безопасный, процветающий и мирный регион, сказал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, передает Trend со ссылкой на Twitter Клаара.

Тойво Клаар сделал это заявление по случаю 27 сентября – Дня памяти в Азербайджане.

«Сегодня мы думаем о тех, кто потерял близких в 44-дневной Второй Карабахской войне и 30-летнем Карабахском конфликте. Раны еще не зажили, но есть возможность превратить Южный Кавказ в безопасный, процветающий и мирный регион. Европейский Союз поддерживает своих партнеров в достижении этой цели», – написал он.