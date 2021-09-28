Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание

Политика 28 сентября 2021 11:32 (UTC+04:00)
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В заседании приняли участие представители Кабмина, МИД, Агентства по разминированию, минобороны, министерства экономики, МЧС и Государственной пограничной службы. На нем были заслушаны отчеты по очистке от мин освобожденных территорий, обсуждены вопросы, нашедшие отражение в этих документах.

Также участники заседания были проинформированы о ходе работ по гуманитарному разминированию на освобожденных землях, о том, что Агентство по разминированию с 10 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию площадью 5 430 гектаров, обнаружило 24 925 мин и неразорвавшихся боеприпасов. С начала нынешнего года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 4 854 гектара, обнаружено и обезврежено 14 884 мины и неразорвавшихся боеприпаса.

Согласно информации об операциях по разминированию, проводимых министерством обороны, с 1 по 23 сентября 2021 года инженерные войска очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории общей площадью 1 119 гектаров в Агдамском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Губадлинском районах, обнаружили 91 неразорвавшийся боеприпас. В Джебраильском, Зангиланском и Физулинском районах завершена очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов посевных площадей под многолетние культуры. В Губадлинском районе завершается очистка территории площадью 91 гектар. Завершена очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории площадью 1 628,626 гектара. Предстоит очистить территорию площадью 427 гектаров. В целом от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 12 014 гектаров.

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