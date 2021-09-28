Агентство Азербайджана по разминированию назвало площадь освобожденных земель, очищенных от мин

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию с 10 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию общей площадью 5 430 гектаров, обнаружило 24 925 мин и неразорвавшихся боеприпасов. С начала 2021 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 4 854 гектара, обнаружено и обезврежено 14 884 мины и неразорвавшихся боеприпаса.

Об этом говорилось на очередном заседании Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Согласно предоставленной министерством обороны информации об операциях по разминированию, с 1 по 23 сентября инженерные войска очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории общей площадью 1 119 гектаров в Агдамском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Губадлинском районах, обнаружили 91 неразорвавшийся боеприпас. В Джебраильском, Зангиланском и Физулинском районах завершена очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов посевных площадей под многолетние культуры. В Губадлинском районе завершается очистка территории площадью 91 гектар. Завершена очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории площадью 1 628,626 гектара. Предстоит очистить территорию площадью 427 гектаров. В целом от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 12 014 гектаров.

Государственная пограничная служба (ГПС) также предоставила на заседании информацию об операциях по разминированию. По ее данным, ГПС в целом очистила территорию площадью 286 гектаров. При этом было обнаружено и обезврежено 2 976 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)