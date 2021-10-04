Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с годовщиной обстрела Арменией Гянджи и других территорий (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева распространила обращение в связи с годовщиной обстрела армянскими вооруженными силами города Гянджа и других территорий Азербайджана, приведшего к человеческим жертвам и разрушениям, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

«С 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня и нормы международного права, с намерением оккупировать новые земли Азербайджана, используя авиацию, подвергали массированному обстрелу из тяжелой артиллерии и ракетных систем населенные пункты и социальные объекты на азербайджанской территории, в результате чего погибли мирные жители. С утренних часов 4 октября 2020 года вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары, используя запрещенное оружие, по второму по величине городу Азербайджана - Гяндже, расположенному вдали от зоны боевых действий. В тот же день Армения подвергла ракетным обстрелам Мингячевир, Хызы и Абшерон, Бейлаган и Тертер, город Горадиз Физулинского района, Барду, Агдам, Агджебеди, Джебраил, а также другие населенные пункты. В результате обстрела погибли и получили ранения множество мирных жителей, частным домам, историческим и культурным памятникам, административным зданиям и другим социальным объектам был нанесен серьезный ущерб», - говорится в обращении.